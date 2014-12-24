Право на утверждение правил застройки Москвы передано правительству города

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Мосгордума приняла законопроект, передающий полномочия по утверждению правил землепользования и застройки города правительству Москвы.

Вступление закона в силу приводит законодательство столицы в соответствие с положениями Градостроительного кодекса РФ.

Как ранее сообщало M24.ru, правила землепользования и застройки планируют разработать и утвердить в Москве одновременно с новым генеральным планом, то есть в 2017 году. Они определяют, что можно строить на той или иной территории, а также регулируют высотность зданий в городе.

Разработку правил будет координировать специальная городская комиссия с участием окружных коллег. При этом публичные слушания ПЗЗ не отменяются - комиссия будет обязана обсудить проект с жителями. Свои предложения с поправками могут представлять также муниципальные депутаты.

Вносить проект правил на утверждение в Мосгордуму уже не потребуется - ПЗЗ сможет сразу утвердить столичное правительство.

Еще один плюс нововведения - градостроительно-земельная комиссия, рассматривая какой-либо инвестпроект, сможет самостоятельно внести поправки в ПЗЗ, не разрабатывая специального закона.

Руководитель "Моспроекта-5" Сергея Ткаченко считает, что поправки могут упростить процедуру утверждения ПЗЗ, и это ускорит принятие решений по инвестпроектам.