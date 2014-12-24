Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Законы

24 декабря 2014, 13:42

Право на утверждение правил застройки Москвы передано правительству города

законы ГЗК инвестпроекты правила землепользования и застройки

Фото: M24.ru

Мосгордума приняла законопроект, передающий полномочия по утверждению правил землепользования и застройки города правительству Москвы.

Вступление закона в силу приводит законодательство столицы в соответствие с положениями Градостроительного кодекса РФ.

Как ранее сообщало M24.ru, правила землепользования и застройки планируют разработать и утвердить в Москве одновременно с новым генеральным планом, то есть в 2017 году. Они определяют, что можно строить на той или иной территории, а также регулируют высотность зданий в городе.

Разработку правил будет координировать специальная городская комиссия с участием окружных коллег. При этом публичные слушания ПЗЗ не отменяются - комиссия будет обязана обсудить проект с жителями. Свои предложения с поправками могут представлять также муниципальные депутаты.

Вносить проект правил на утверждение в Мосгордуму уже не потребуется - ПЗЗ сможет сразу утвердить столичное правительство.

Еще один плюс нововведения - градостроительно-земельная комиссия, рассматривая какой-либо инвестпроект, сможет самостоятельно внести поправки в ПЗЗ, не разрабатывая специального закона.

Руководитель "Моспроекта-5" Сергея Ткаченко считает, что поправки могут упростить процедуру утверждения ПЗЗ, и это ускорит принятие решений по инвестпроектам.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать