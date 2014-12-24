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Культура

24 декабря 2014, 14:21

Выставка "То ли утка, то ли заяц" откроется в "Доме Гоголя"

выставки современное искусство экспозиции Новое крыло дома Гоголя

Фото: пресс-служба "Дома Гоголя"

В музее "Дом Гоголя" с 26 декабря по 15 февраля будет работать выставка "То ли утка, то ли заяц". Ее задача – исследовать границы восприятия зрителем современного искусства.

"Название выставки – отсылка к знаменитой оптической иллюзии американского психолога Ястрова. На ней можно увидеть то утку, то зайца в зависимости от того, куда направлено внимание. Так и представленные на выставке произведения взаимодействуют с восприятием зрителя, не ограничивая свободу интерпретаций", - сообщили организаторы.

В экспозиции – инсталляция "Визуальное караоке" , каждый созерцатель которой может стать соавтором художника Протея Темена; серия фотографий "Построение метафор" от Жени Миронова; инсталляция скульптур и живописи Ивана Горшкова, который предлагает зрителям самим определить внутренний сюжет работы. Также посетители увидят «детектор чуда» - скульптуру Саши Фроловой. Форма скульптуры вызывает множество ассоциаций: от осьминога до космического корабля.

Добавим, что выставка станет третьим проектом Нового крыла "Дома Гоголя". Новое крыло – это арт-площадка, открывшаяся в сентябре. Здесь исследуют взаимодействие наследия Гоголя с современными культурными процессами.

Выставка "То ли утка, то ли заяц" работает с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

Сюжет: Бесплатная Москва

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