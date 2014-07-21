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Один из основных фигурантов дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева планирует открыть выставку портретов котов и запустить собственную линию ювелирных изделий, передает МИА "Россия сегодня".

Бывшая чиновница Минобороны сообщила, что на экспозиции будут представлены портреты котов с разными характерами и настроениями. Также Васильева сказала, что она планирует в августе снять новый видеоклип.

Отметим, что 21 июля должно было пройти заседание суда по делу "Оборонсервиса", но его перенесли на 25 июля в связи с назначением нового адвоката.

Напомним, Васильеву обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие компании "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Экс-чиновница Минобороны также обвиняется в получении нескольких миллионов рублей наличными "от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств". Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей.

Дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у подозреваемой изъяли коллекцию картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей.

Васильева находится под домашним арестом до 23 декабря. Находясь под следствием, она начала писать стихи, картины и записывать песни.