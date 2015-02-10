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Культура

10 февраля, 12:56

В музее имени Щусева покажут советское кресло-трансформер и радиолу

выставки МУАР Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева советский дизайн

Фото: muar.ru

В Государственном музее архитектуры имени Щусева 20 февраля откроется выставка, посвященная советскому дизайну. Зрители увидят мебель и предметы интерьера, созданные в СССР в 1920-1960-х годах.

Основой экспозиции стали редкие предметы, которые позволят проследить развитие советского дизайна от конструктивизма к ар-деко, сталинскому ампиру и функционализму. В рамках проекта "Советский дизайн. От конструктивизма к модернизму" представят мебель, изготовленную по проекту архитектора Бориса Иофана для "Дома на набережной" (1927-1931 год). Кроме того, можно будет увидеть гарнитур, в 1930-х выполненный для смоленского дома-коммуны "Хлеба коммунизма".

Как сообщают организаторы, особый интерес представляет мебельный комплект, который в 1930-х был изготовлен для музея Ленина в Ленинграде. Предметы создавали репрессированные архитекторы.

Зрители познакомятся с мебелью и дизайном сталинского ампира - увидят кресло-трансформер и радиолу, выполненные по заказу ленинградского Театра оперы и балеты имени Кирова (Мариинский театр). А советский модернизм представят работы дизайнеров 1950-1960-х. Например, можно будет увидеть чертежи мебели Юрия Случевского, который разработал модульную систему, позволяющую регулировать высоту и ширину предмета.

Среди прочих экспонатов выставки - фарфор, декоративная скульптура и прочие элементы советского интерьера. Также будут представлены проектная графика и фотографии из собрания музея имени Щусева.

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Выставка продлится до 22 марта.

Отметим, что до 15 февраля в музее имени Щусева можно посетить выставку "Кузница большой архитектуры: советские конкурсы 1920-1950 годов". Из музейных запасников достали конкурсные проекты семи известных московских зданий, в том числе гостиницы "Москва", редакции газеты "Известия" и библиотеки имени Ленина.

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