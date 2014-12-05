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Культура

05 декабря 2014, 17:41

Работы Сальвадора Дали и Пабло Пикассо покажут в галерее "На Каширке"

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Картина Сальвадора Дали. Фото: nakashirke.narod.ru

Произведения Сальвадора Дали и Пабло Пикассо в рамках одной выставки представят в галерее "На Каширке". В экспозиции – бронзовые скульптуры, литографии, гравюры, графика и керамика Дали, а также керамика и картины Пикассо.

"Уникальность проекта заключается в том, что впервые керамика Пабло Пикассо будет показана совместно с керамикой Сальвадора Дали. В Эрмитаже присутствует всего 14 керамических объектов Пабло Пикассо, подаренных Надей Леже. Московскому зрителю будет представлено 30 керамик из бывшей знаменитой коллекции семейства Рамье", - отметили организаторы выставки.

Именно в мастерской Рамье "Мадура" Пикассо и создал свои уникальные керамические произведения.

Экспонаты для выставки предоставлены коллекционером Александром Шадриным, который формировал коллекцию в течение 15 лет.

В рамках выставки в режиме нон-стоп в галерее покажут фильмы-экскурсии, в которых Шадрин расскажет о своей коллекции.

Также запланирована презентация книги о творчестве испанских художников Дали и Пикассо.

Выставка работает с 25 декабря по 22 февраля.

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