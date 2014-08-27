Кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Ладочкин отказался от участия в выборах

Сергей Ладочкин. Фото: moscow.er.ru

Кандидат в депутаты Мосгордумы от "Единой России", глава исполкома партии в Северном округе Сергей Ладочкин снялся выборов.

Как написал кандидат в своем "Живом журнале", он стал координатором комиссии по ЖКХ Общественно-экспертного совета при губернаторе Севастополя. Ладочкин добавил, что он планирует принять участие в выборах в Госдуму, которые намечены на 2016 год.

Напомним, выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.