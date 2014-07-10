Завершился прием документов на выдвижение кандидатов в Мосгордуму

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В Москве завершился прием документов от кандидатов на выборы в Мосгордуму. Подача документов закрылась в четверг, 10 июля, в 18.00.

Завтра вечером в 18:00 прекратится подача документов на регистрацию кандидатов, в том числе - подписей. После этого избиркомам в течение десяти дней предстоит принять решение о регистрации претендентов. Помимо подписей, кандидатам нужно будет представить в МГИК имущественные декларации. Итоговый список обнародуют к концу июля.

По данным на утро 10 июля, документы подали более 400 человек, большая часть которых – самовыдвиженцы. При этом столичные окружные избиркомы уже зарегистрировали 49 кандидатов.

Стать кандидатом в депутаты Мосгордумы мог любой гражданин России, которому к моменту выборов исполнится 21 год. Для регистрации претендент должен был предоставить в избирательную комиссию заявление, копию паспорта, сведения о доходах и подписи избирателей. От сбора подписей были освобождены пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и "Яблоко". На предыдущих выборах в городскую думу они набрали больше 0,5 процента и считаются поддержанными избирателями. Кандидаты от других партий или самовыдвиженцы для регистрации должны были собрать не менее 3% подписей всех избирателей округа, то есть около 4,8 тысяч.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Как стало известно 10 июля, окружные избирательные комиссии проверят 100 процентов подписей, представленных кандидатами в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято в пятницу на заседании МГИК. Как отметил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, окружные избирательные комиссии могут проверить от 20 до 100% подписей. "По многолетней традиции, сложившейся в Москве, окружные комиссии приняли решение проверять все 100% подписей", - сказал он.

Ранее Сергей Собянин пообещал сделать все зависящее от правительства Москвы, чтобы выборы в Мосгордуму были честными и прозрачными.

"Это одна из самых значимых политических кампаний этого сезона. Выборы будут конкурентными, жесткими, как это всегда в Москве. Но я убежден, что эти выборы будут честными и открытыми", - сказал мэр Москвы в пятницу, 4 июля.

Как заявил Собянин, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Также будут использованы прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий и общественных организаций.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.