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ЧП

29 июля 2014, 12:03

За сутки в Москве утонули семь человек

водоемы утонувшие чп

Фото: ИТАР-ТАСС

На открытых водоемах столицы, запрещенных к купанию, за минувшие сутки утонули семь человек, сообщает "Интерфакс". Среди утонувших - шесть мужчин и одна женщина.

Несчастные случаи произошли, в частности, в Тропаревском пруду (ЮЗАО), Белом озере (ВАО), пруду на улице Дорожная (ЮАО). Кроме того, несколько человек утонули в Москве-реке, в районе Коломенской набережной, в пруду на Шмитовском проезде, реке Сходня, а также в пруду в Захарьевском переулке на юге столицы.

Как рассказал источник агентства, главная причина гибели людей на воде - установившаяся аномальная жара в Москве и желание и горожан принять водные процедуры в неположенных для купания местах. Так, с начала купального сезона, который официально открылся в столице 1 июня, на открытых водоемах погиб 61 человек.

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Ранее столичное управление Роспотребнадзора по результатам последних исследований водоемов разрешило купаться только в трех зонах отдыха из девяти. Принимать водные процедуры разрешили в "Серебряном бору-2", "Серебряном бору-3" и "Мещерском". Неподходящими местами для водных процедур признали Большой Садовый пруд, "Бич Клаб", пляж "Левобережный", Большой городской пруд и Черное озеро, Озеро Белое.

Кроме того, из 32 водоемов в Москве отдых без купания рекомендован на 28.

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