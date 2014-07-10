В столице появится система видеонаблюдения за стройками

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Столичные власти будут следить за стройками с помощью камер видеонаблюдения в режиме онлайн, сообщили в департаменте Москвы по конкурентной политике. Для этого будет создан специальный сайт.

Специалисты смогут наблюдать за тем, как возводятся дома, а также поворачивать и увеличивать изображение.

Разработчикам предстоит обеспечить поддержку не менее 300 одновременных просмотров видео, а также создать фотоархив по каждому объекту строительства на электронных или оптических носителях.

Выбрать подрядчика планируется до конца 2014 года, город готов потратить на проект до 50 млн рублей.