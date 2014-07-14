Памятник Валерии Новодворской могут установить в Москве

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Если общественность выступит с инициативой установить памятник скончавшейся два дня назад Валерии Новодворской, комиссия Мосгордумы по монументальному искусству обязательно ее рассмотрит. Об этом в понедельник сообщил Агентству "Москва" глава комиссии, профессор Российской академии архитектуры и строительных наук Лев Лавренов.

"Лично я отнесусь к такой инициативе положительно, нужно таким людям ставить памятник. Валерия Новодворская была значительным человеком, который оставил память. У нас в комиссии 15 человек, и если такая инициатива об установке памятника поступит, то мы обязательно ее рассмотрим», – сказал Лев Лавренов. Правда, пока подобных предложений в комиссию по монументальному искусству еще не поступало, но Лев Лавренов объясняет это тем, что прошло еще слишком мало времени с момента смерти знаменитой диссидентки.

Валерия Новодворская скончалась в субботу, 12 июля в ГКБ №13. Причиной смерти 64-летней правозащитницы стало осложнение одной из хронических болезней.

Прощание с правозащитницей Валерией Новодворской пройдет 16 июля

Как уже сообщало издание M24.ru, прощание с Валерией Новодворской состоится 16 июля с 10:00 до 13:00 в Выставочном зале Сахаровского центра. В ходе церемонии прощания пройдет сбор средств в пользу родных скончавшейся правозащитницы. Тело Новодворской будет кремировано в Николо-Архангельском крематории 16 июля в 16.00. Похоронят Валерию Новодворскую на Донском кладбище, где уже лежит ее дед.