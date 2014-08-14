Самую длинную пешеходную зону Европы откроют в Москве в конце августа

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Самая длинная пешеходная зона Европы – от площади Гагарина до Киевского вокзала – откроется в конце августа, передает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Новый маршрут пройдет от площади Гагарина по Ленинскому проспекту, далее по Нескучному саду, оттуда по Титовскому проезду, Андреевскому мосту, скверу вдоль 1-ой Фрунзенской улицы, Комсомольскому проспекту, переулку Хользунова, улице Плющиха, – 7-му Ростовскому переулку и через мост Богдана Хмельницкого выйдет к Киевскому вокзалу.

Протяженность маршрута составит 6,5 километров, общая площадь территории – 6,2 гектара. В ходе работ асфальт частично заменят на гранит и обновят, установят лавочки, урны, кадки для деревьев и дополнительные опоры освещения.

Кроме того, в конце лета откроются еще два маршрута - на Пятницкой улице и на Покровке с Маросейкой.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что самая большая пешеходная зона Европы позволит объединить сразу несколько маршрутов и парков в центре Москвы, связав между собой площадь Гагарина, парк Горького, "Музеон", сквер Девичьего поля, Фрунзенскую и Крымскую набережные, а также Замоскворечье.

Всего в этом году планируется обустроить 36 пешеходных зон за пределами Центрального округа общей протяженностью 39,1 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро.

В Москве появятся 5 новых пешеходных зон



Как сообщало M24.ru, мэр Москвы во время осмотра Пятницкой улицы объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.