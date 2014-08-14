Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

14 августа 2014, 09:35

Самую длинную пешеходную зону Европы откроют в Москве в конце августа

улицы пешеходные зоны Киевский вокзал Сергей Собянин площадь Гагарина

Фото: ИТАР-ТАСС

Самая длинная пешеходная зона Европы – от площади Гагарина до Киевского вокзала – откроется в конце августа, передает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Новый маршрут пройдет от площади Гагарина по Ленинскому проспекту, далее по Нескучному саду, оттуда по Титовскому проезду, Андреевскому мосту, скверу вдоль 1-ой Фрунзенской улицы, Комсомольскому проспекту, переулку Хользунова, улице Плющиха, – 7-му Ростовскому переулку и через мост Богдана Хмельницкого выйдет к Киевскому вокзалу.

Протяженность маршрута составит 6,5 километров, общая площадь территории – 6,2 гектара. В ходе работ асфальт частично заменят на гранит и обновят, установят лавочки, урны, кадки для деревьев и дополнительные опоры освещения.

Кроме того, в конце лета откроются еще два маршрута - на Пятницкой улице и на Покровке с Маросейкой.

Ссылки по теме

Ранее Сергей Собянин отмечал, что самая большая пешеходная зона Европы позволит объединить сразу несколько маршрутов и парков в центре Москвы, связав между собой площадь Гагарина, парк Горького, "Музеон", сквер Девичьего поля, Фрунзенскую и Крымскую набережные, а также Замоскворечье.

Всего в этом году планируется обустроить 36 пешеходных зон за пределами Центрального округа общей протяженностью 39,1 километра. Маршруты прокладываются таким образом, чтобы обеспечить комфортное передвижение граждан от жилых микрорайонов к станциям метро.

В Москве появятся 5 новых пешеходных зон


Как сообщало M24.ru, мэр Москвы во время осмотра Пятницкой улицы объявил о старте новой программы "Моя улица", в рамках которой будут благоустроены проспекты, переулки столицы. Основной целью проекта станет создание благоприятной среды для велосипедистов и пешеходов.

Будут упорядочены парковки, а также разграничены территории, отведенные для автомобилей, велосипедистов и пешеходов. На некоторых улицах создадут пешеходные зоны, велосипедные дорожки и парковки. Также планируется провести ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. В некоторых местах установят лавочки и урны, улучшат уличное освещение, а также проведут дополнительное озеленение.

Сайты по теме

Сюжет: Москва пешеходная: где гулять в городе

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать