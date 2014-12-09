На проспекте Вернадского открыли памятник генералу Михаилу Скобелеву

В Москве в День героев Отечества открыли памятник генералу Михаилу Скобелеву. Монумент установили около здания академии Генерального штаба на проспекте Вернадского. Это четырехметровая бронзовая конная статуя на гранитном постаменте, передает телеканал "Москва 24".
В церемонии открытия памятника принял участие и министр культуры России Владимир Мединский. "Ни один интендант так не заботился о своих солдатах, об их провианте, обмундировании и состоянии оружия, как генерал Скобелев. Если и был в нашей военной истории абсолютно чистый, стопроцентный архетип русского героя, то это, конечно, генерал Скобелев", - отметил Мединский.
Автор памятника - народный художник России Александр Рукавишников. Он победил в конкурсе проектов монумента.
В 2007 году мэрия Москвы провела конкурс на проект нового памятника генералу Скобелеву, но его создание было отложено по причине нехватки средств. В начале этого года Российское военно-историческое общества поддержало инициативу Скобелевского комитета, нашло деньги и установило монумент
Отметим, что на Поклонной горе 9 декабря отмечают День героев Отечества и 73-ю годовщины битвы за Москву. В честь этих событий у "Огня Памяти и Славы" выставлен почетный караул из кадетов и представителей детских общественных объединений Москвы.