Подозреваемый в убийстве замглавы ГИБДД Ногинска арестован на два месяца

Фото: ИТАР-ТАСС
Ногинский городской суд Подмосковья арестовал до 18 ноября жителя Электростали Александра Белова, обвиняемого в убийстве замначальника ГИБДД Ногинска Андрея Сорокина. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия, сообщает Агентство "Москва".
По версии следствия, обвиняемый в ночь на 18 сентября спровоцировал конфликт с сотрудником Госавтоинспекции, который в свободное от работы время вместе с сестрой и друзьями находился в ресторане в Ногинске. Нападавший три раза выстрелил из травматического пистолета в полицейского и его знакомого.
Одна из пуль попала полицейскому в голову. От полученных ранений Сорокин скончался на месте, его товарищ был госпитализирован.
Обвиняемый был ранее судим. По словам задержанного, со своей жертвой он ранее знаком не был, а конфликт, закончившийся трагедией, разгорелся в заведении.
Белову предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Ему грозит пожизненное лишение свободы.