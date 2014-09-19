Подозреваемый в убийстве замглавы ГИБДД Ногинска арестован на два месяца

Фото: ИТАР-ТАСС

Ногинский городской суд Подмосковья арестовал до 18 ноября жителя Электростали Александра Белова, обвиняемого в убийстве замначальника ГИБДД Ногинска Андрея Сорокина. Таким образом, судья удовлетворил ходатайство следствия, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, обвиняемый в ночь на 18 сентября спровоцировал конфликт с сотрудником Госавтоинспекции, который в свободное от работы время вместе с сестрой и друзьями находился в ресторане в Ногинске. Нападавший три раза выстрелил из травматического пистолета в полицейского и его знакомого.

Одна из пуль попала полицейскому в голову. От полученных ранений Сорокин скончался на месте, его товарищ был госпитализирован.

Обвиняемый был ранее судим. По словам задержанного, со своей жертвой он ранее знаком не был, а конфликт, закончившийся трагедией, разгорелся в заведении.

Белову предъявлено обвинение по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство". Ему грозит пожизненное лишение свободы.