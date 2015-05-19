Школьника, устроившего поджог с двумя жертвами, задержали полицейские

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Полицейские задержали подростка, устроившего поджог в квартире на северо-востоке города, в результате чего погибли два человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Уголовное дело против несовершеннолетнего возбуждено по двум статьям: "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Убийство двух или более лиц". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подростка.

Ранее M24.ru сообщало, что на северо-востоке города женщина и ребенок погибли при пожаре, устроенном школьником. Инцидент произошел накануне вечером в доме №6 по улице Фонвизина.

В результате возгорания погибла 48-летняя хозяйка квартиры на четвертом этаже и ее 12-летняя дочь, еще одна ее дочь в возрасте 18 лет была госпитализирована.

Из квартиры на третьем этаже пожарные спасли 16-летнего юношу с ожогами и отравлением угарным газом. В ходе проверки обстоятельств пожара подросток был заподозрен в его организации.

Юноша признался, что после многочисленных ссор с отчимом он принес домой канистру с бензином, вылил топливо на пол кухни и поджег его.