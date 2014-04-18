В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве женщины в лифте

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В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 26-летней жительницы города Мытищи. Им оказался 24-летний уроженец Республики Кыргызстан, сообщает пресс-служба следственного комитета России.

По версии следствия, молодой человек преследовал девушку с целью ограбления. Он зашел за ней в подъезд, а затем в лифт. Там он нанес ей два удара ножом в шею, девушка скончалась на месте от потери крови.

В ходе допроса подозреваемый сообщил, что ранее он нелегально работал на стройке в Мытищах, а в последнее время - в Москве. В соответствующие подразделения УФМС направлены представления о наказании должностных лиц, ответственных за пребывание иностранных граждан на территории России без регистрации.

Помимо признательных показаний, причастность задержанного к совершению преступления подтверждается результатами осмотра места происшествия, видеозаписей и показаниями свидетелей. В Мытищинский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлено, что через несколько недель после убийства потерпевшей, ее 33-летний муж покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из охотничьего карабина. Малолетний сын погибших в данный момент проживает с родственниками.