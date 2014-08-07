Раскрыто громкое убийство женщины в Кашире

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Подмосковные следователи раскрыли громкое убийство женщины, совершенное в Кашире. Тело погибшей было обнаружено рабочими одной из компаний при сортировке мусора, сообщает пресс-служба управления подмосковного СК.

Труп с многочисленными колото-резаными ранениями нашли 4 августа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Преступление удалось раскрыть в течение двух суток. Следователи совместно с волонтерами разобрали весь мусор на месте происшествия, чтобы найти улики. В результате была найдена сумка убитой женщины со следами крови. В ней находилась банковская карта, что позволить установить личность погибшей.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 28-летний знакомый убитой женщины. На первом же допросе он сознался в убийстве и рассказал следователям, что после того, как совершил преступление, примерно сутки хранил тело женщины в ванной, а затем выкинул его в мусорный контейнер.

В настоящий момент решается вопрос о заключении мужчины под стражу.