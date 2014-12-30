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Время с детьми

30 декабря 2014, 17:43

Детская антиелка пройдет в Музее Москвы

творчество Музей Москвы новогодние елки время с детьми

Фото: M24.ru

В рамках проект teen елка / kid елка ВСЕ#ЛЬЗЯ в Музее Москвы организуют антиелку для детей-непосед. Ребята будут шуметь, бегать по залу, ломать игрушки и рисовать на стенах.

Также на мероприятии можно будет поиграть на музыкальных инструментах, попробовать сладости и сделать памятные фотографии.

"Ненастоящие ученые доказали, что энергии одного ребенка может хватить на освещение небольшого города, а по силе разрушения один ребенок равен одному торнадо. Основываясь на этих выдуманных, но проверенных опытом данных, мы решили устроить антиелку", - сообщили в Музее Москвы.

По словам организаторов мероприятия, на антиелке дети смогут реализовать весь свой творческий потенциал.

Для родителей обустроят сонно-читальную зону отдыха.

Антиелка пройдет 10 января с 12.00 до 20.00.

Сюжет: Новый год – 2015

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