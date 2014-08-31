Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

31 августа 2014, 12:01

Правительство вернуло россиянам "длинные" новогодние праздники

туризм отдых праздники постановления Новый год выходные дни правительство России новогодние каникулы

На новогодние праздники россиян ждут длинные каникулы

Выходные дни, выпадающие на 3 и 4 января 2015 года, были перенесены на другие дни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Так, выходной день с субботы 3 января перенесли на пятницу 9 января, а с воскресенья 4 января на понедельник 4 мая.

Таким образом, в январе 2015 года будет 11-дневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и "Рождеством Христовым", в мае 2015 года будет четырехдневный период отдыха, совпадающий с праздником "Весны и Труда".

Напомним, длинные новогодние каникулы появились в России в 2005 года. Многие россияне тогда были недовольны этим решением, отмечая, что предпочли бы получить допвыходные на майские праздники, когда в самом разгаре "дачный период".

В свою очередь, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал новогодние праздники "декадой ужаса".

Сайты по теме

Сюжет: Новогодний синдром: буквы уЖе пЛяШут

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать