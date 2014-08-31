Правительство вернуло россиянам "длинные" новогодние праздники

На новогодние праздники россиян ждут длинные каникулы

Выходные дни, выпадающие на 3 и 4 января 2015 года, были перенесены на другие дни. Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского правительства.

Так, выходной день с субботы 3 января перенесли на пятницу 9 января, а с воскресенья 4 января на понедельник 4 мая.

Таким образом, в январе 2015 года будет 11-дневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и "Рождеством Христовым", в мае 2015 года будет четырехдневный период отдыха, совпадающий с праздником "Весны и Труда".

Напомним, длинные новогодние каникулы появились в России в 2005 года. Многие россияне тогда были недовольны этим решением, отмечая, что предпочли бы получить допвыходные на майские праздники, когда в самом разгаре "дачный период".

В свою очередь, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал новогодние праздники "декадой ужаса".