Тысяче клиентов обанкротившегося "Авиачартера-ДВ" выплатят компенсации

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Клиентам обанкротившегося дальневосточного туроператора "Авиачартер-ДВ" выплатят деньги за купленные туры, сообщили M24.ru в Ассоциации туроператоров России.

"Авиачартер-ДВ" объявил о приостановке своей деятельности 29 августа. Ответственность туроператора застрахована в компании "Восхождение" на 30 миллионов рублей. По данным ИТАР-ТАСС, от прекращения работы туроператора "Авиачартер-ДВ" пострадают около тысячи человек.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Мая Ломидзе рассказала M24.ru, что суммы страховки хватит для выплат пострадавшим. "Даже с учетом того, что "Авиачартер-ДВ" предлагал достаточно дальние недешевые направление, страховки должно хватить, - сказала она. - Пожалуй, отягчающее обстоятельство – то, что у "Восхождения" отозвана лицензия, и его активы могут, мягко говоря, не совпадать с объемом застрахованных рисков. Но на этот вопрос страховая компания сможет ответить чуть позже".

Напомним, 22 августа Центробанк отозвал лицензию у страховой компании "Восхождение", которая занималась выплатами туристам операторов "Невы" и "Лабиринта". Это было сделано, чтобы сохранить имеющееся у компании имущество для выполнения обязательств по договорам страхования и требований кредиторов.

Улететь на отдых не смогут клиенты "Авиачартера-ДВ", которые приобрели туры на сентябрь-октябрь. На конец лето турпакеты у фирмы практически не покупали из-за проблем оператора с "Оренбургскими авиалиниями". Авиакомпания прекратила выполнять рейсы "Авиачартера-ДВ" с 17 августа. В частности, были отменены девять чартерных рейсов с Дальнего Востока на острова Гуам и Сайпан и обратно.

В "Турпомощи", занимающейся вывозов российских туристов M24.Ru рассказали, что "Авиачартер-ДВ" фактически не работает уже три недели и в организацию за помощью никто не обращался.

Компания "Авиачартер-ДВ" принадлежит владельцу компаний "Лабиринт", "Лабиринт-Т", "Компания Лабиринт" и "Идеал Тур" Михаилу Шаманову. Вместе с другим руководителем этих фирм Сергеем Азарсковым его заочно арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, они, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

Напомним, за последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа.