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Общество

21 августа 2014, 13:14

В столице появится более 10 тысяч двуязычных указателей

туризм указатели иностранцы навигация туристы

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшие пять лет в столице планируется установить более 10 тысяч мультиязычных указателей, сообщает пресс-служба Москомтуризма со ссылкой на руководителя ведомства Сергея Шпилько. Только до конца этого года в ЦАО должно появиться свыше 1,2 тысячи коммуникационных указателей на английском и русском языках.

"Программа большая, ее поэтапное внедрение рассчитано на 5 лет. В 2014 году она будет реализована в границах ЦАО, в последующие годы система распространится по другим округам. Ежегодно будет устанавливаться более 2 тысяч коммуникационных указателей и больше 10 тысяч указателей на фасадах домов", - пояснил Шпилько.

Напомним, в начале июля на пяти станциях метро и в нескольких подземных переходах установили "карты достопримечательностей" - информационные таблички с номером выхода в город, картами и справочной информацией.

Также на картах указано время, которое потребуется, чтобы дойти, например, от "Лубянки" до Красной площади. Эти схемы – часть будущей системы единой транспортной навигации. Пока ими можно воспользоваться только на "Охотном ряду", "Площади революции", "Лубянке", "Кузнецком мосту" и "Театральной". Цветовое решение, транслит и шрифт навигации подведены под один знаменатель.

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Помимо карт, в метро также появились напольные указатели. Они размещены на всех пересадочных станциях Кольцевой линии и не только. Всего навигация появилась на 49 станциях. Работы по их нанесению проводились в ночное время и не создавали неудобств для пассажиров.

Названия станций на новых указателях дублируются на английском языке, а сами знаки размещены с учетом анализа движения людей и в прямой видимости друг от друга. Это поможет пассажирам, в том числе и иностранцам, не потеряться во время пути. Полностью же программа по установке навигации завершится к 2018 году, когда в Москве будет проходить Чемпионат мира по Футболу.

Кроме того, для удобства туристов еще на двух столичных вокзалах, в Шереметьеве и на территории Останкинской телебашни появятся информационные центры. Новые центры создадут на Казанском и Курском вокзалах. Помимо этого, туристам будут помогать в Историческом музее и в гостиницах.

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В центрах разместят интерактивные дисплеи с картой города, где будут отмечены туристические объекты. На экранах также появится информация о транспортной инфраструктуре города и ближайших культурных событиях.

Кроме того, здесь можно будет узнать адреса и телефоны организаций, оказывающих туристические, транспортные и экскурсионные услуги, а также расписание городского транспорта, поездов и самолетов. Туристы также получат данные о курсах валют, адреса пунктов обмены валют и банкоматов.

Добавим, информационные центры уже есть на Киевском, Белорусском, Ленинградском и Павелецком вокзалах, а также во Внуково и музее войны 1812 года.

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