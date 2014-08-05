Клиентов разорившихся турфирм приглашают на бесплатный отдых в Сочи

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Клиенты разорившихся российских туроператоров смогут бесплатно съездить в Сочи. Об этом сообщил министр курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя.

"Для тех, кто не сможет отдохнуть, мы предлагаем бесплатно съездить на неделю в Сочи. Всего у нас 9227 номеров в отелях. Если человек захочет отдохнуть сверх указанного срока, то ему придется заплатить тысячу рублей при одноместном размещении, и 3200 при двухместном размещении", - приводит слова Куделя Агентство "Москва".

По его словам, акция распространяется на клиентов турфирм, которые значатся в согласованном с Ростуризмом списке. Евгений Куделя добавил, что много новых, комфортных, современных номеров по низким ценам появились в Сочи благодаря Олимпиаде.

Напомним, что 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности. Среди причин этого решения стало резкое падение спроса и покупательской способности в связи с резким ростом курса валют и негативной политической ситуацией.