Ворота Спасской башни Кремля открыли для туристов

Фото: m24.ru

С 4 августа ворота Спасской башни Кремля открыли для прохода туристов, сообщили M24.ru в пресс-службе музеев московского Кремля.

Фото: m24.ru

Теперь посетители смогут проходить по территории насквозь, начиная прогулку со стороны Кутафьей башни и выходя на Красную площадь с другой стороны, через Спасскую башню.

Об идее организовать сквозной проход через территорию Кремля сообщил Сергей Собянин после встречи с президентом России в минувший четверг. Мэр Москвы отметил, что огромный поток туристов заходит на территорию Кремля со стороны Кутафьей башни, а затем упирается в Спасскую башню и не может пройти на Красную площадь.

"Для того чтобы пройти на Красную площадь, они обходят весь Кремль, и это, конечно, тяжелая логистика. Если будет выход непосредственно на Красную площадь через Спасскую башню, это будет более комфортно для горожан и туристов", - заявил мэр.



Фото: m24.ru