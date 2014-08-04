Ворота Спасской башни Кремля открыли для туристов

Фото: m24.ru
С 4 августа ворота Спасской башни Кремля открыли для прохода туристов, сообщили M24.ru в пресс-службе музеев московского Кремля.
Фото: m24.ru
Теперь посетители смогут проходить по территории насквозь, начиная прогулку со стороны Кутафьей башни и выходя на Красную площадь с другой стороны, через Спасскую башню.
Об идее организовать сквозной проход через территорию Кремля сообщил Сергей Собянин после встречи с президентом России в минувший четверг. Мэр Москвы отметил, что огромный поток туристов заходит на территорию Кремля со стороны Кутафьей башни, а затем упирается в Спасскую башню и не может пройти на Красную площадь.
"Для того чтобы пройти на Красную площадь, они обходят весь Кремль, и это, конечно, тяжелая логистика. Если будет выход непосредственно на Красную площадь через Спасскую башню, это будет более комфортно для горожан и туристов", - заявил мэр.
Фото: m24.ru
Фото: m24.ru
Спасская башня - одна из 20 башен Московского Кремля - была построена в 1491 году по проекту архитектора Пьетро Антонио Солари.
Ворота Спасской башни всегда почитались святыми: через них нельзя было проезжать верхом, а проходящие через них мужчины должны были снимать головные уборы. Такой обычай просуществовал вплоть до XIX века. Кроме того, Спасские ворота являлись парадным въездом в Кремль: отсюда полки уходили на битву, здесь же встречали иностранных послов. Все крестные ходы из Кремля также проходили через Спасские ворота.
Знаменитые куранты, установленные на башне, появились здесь в XVI веке. Современные куранты были изготовлены братьями Николаем и Иваном Буденоп в 1851-1852 годах.
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