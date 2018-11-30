Ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

В первые зимние выходные в столице пройдет турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе. Также в эти дни продолжится строительство дорог, метро и реконструкция инженерных сетей. Обо всех перекрытиях в выходные, а также о том, как их объехать, – в материале портала Москва 24.

Кубок по вольной борьбе

Фото: transport.mos.ru

Движение в районе улице Островная перекроют 1 и 2 декабря из-за международного турнира по вольной, греко-римской и женской борьбе – кубка "АЛРОСА". Полное перекрытие будет действовать от улицы Островная до дворца спорта "Динамо": 1 декабря проезд будет перекрыт с 9:00 до 20:30, 2 декабря – с 8:30 до 16:30.

Строительство дорог, метро и зданий

Фото: transport.mos.ru

Со 2 декабря 2018 года по 5 марта 2019 года ограничат движение по одной полосе на участке Семеновской набережной от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок № 1 на схеме). Изменения дорожной схемы связано с продлением сроков строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Фото: transport.mos.ru

Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекроют со 2 декабря по 1 сентября 2019 года. Ограничения связаны с продлением сроков строительства Некрасовской линии метро. Перекрытие будет осуществляться круглосуточно. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у метро "Авиамоторная". Для проезда в северном направлении стоит также поехать по шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

До конца года, в связи со строительством Большой кольцевой линии метро, машины не смогут проехать по одной полосе на улице Каховка − от ее пересечения с Керченской улицей до дома №13, корпуса 1. Для удобного проезда сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

Одну полосу частично перекрыли в 4-м Полевом переулке и на улице Сокольнический Вал в районе ее пересечения с Богородским шоссе – ограничения продлятся до 31 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Также до конца года перекрыли одну полосу на улице Стромынка в районе станции метро "Сокольники". Ограничения действуют круглосуточно: здесь ведется строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Некрасовской линии метрополитена, полностью перекрыли участок улицы Дворникова – от дома №9А, строение 3 до дома №5 по проезду Энтузиастов. Также ограничили движение по одной полосе на проезде Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова. Ограничения действуют по 25 января 2019 года. Чтобы попасть на проезд Энтузиастов в объезд закрытого участка, нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Семеновский проезд и дальше – по проспекту Буденного до шоссе Энтузиастов. С шоссе уже можно будет заехать на проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 29 декабря частичные ограничения действуют на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничили движение по трем полосам, но сделали временные расширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничили движение по двум полосам и также обустроили уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничили одну полосу в районе развязки. Кроме того, до 28 февраля 2019 года круглосуточно закрыта одна полоса на улице Генерала Дорохова – от пересечения с МКАД до владения № 38Б, строения 3.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле – от дома №71 по Ленинградскому проспекту до дома №15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения – в Ленинградском тоннеле – от дома №72 по Ленинградскому проспекту до дома №2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Фото: transport.mos.ru

Строительные работы продолжаются на пересечении проезда Нансена и Проектируемого проезда № 3660. По 15 февраля следующего года в этом районе перекрыта одна полоса.

Фото: transport.mos.ru

На некоторых улицах юго-запада столицы ограничили проезд автомобилей в связи с работами по строительству станции метро "Улица Новаторов". До 19 декабря перекрыты две полосы на участке улицы Академика Пилюгина (от дома №90/2, строения 1 до дома №95 на Ленинском проспекте) и одна полоса Ленинского проспекта в сторону улицы Гарибальди (участок №1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

До 14 декабря в связи с реставрацией здания на улице Юлиуса Фучика нельзя проехать по одной полосе в районе дома №19/18, строения 4.

Ремонт газопровода

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде – от дома №29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком ввели ограничения движения по одной полосе. Также перекрыли одну полосу в районе дома №37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения будут действовать круглосуточно до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

По 20 декабря перекрыта одна полоса на Авиамоторной улице в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Ограничение движения действует круглосуточно, для проезда рабочие сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

По 25 декабря включительно затруднено движение на участках Шебашевского проезда в районе дома №7 и на Часовой улице в районе дома №5. Там ограничили движение по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

До конца 2018 года будут проходить работы по реконструкции газопровода в центре столицы. Так, нельзя будет проехать по одной полосе Самотечной улицы от ее пересечения с Садовой-Самотечной улицей до дома №7, строения 3 (участок №1 на схеме). Ограничения коснутся и проезда по 1-му Волконскому переулку – от дома №15 до пересечения с Делегатской улицей (участок №2 на схеме). Помимо этого, до 12 марта 2019 года для проезда недоступна одна полоса на Делегатской улице – между домами №14/2 и №25 (участок №3 на схеме).

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

С 1 по 25 декабря на трех улицах в районе Кунцево частично ограничат движение автотранспорта. Ограничения затронут участок Истринской улицы, а также дублер Рублевского шоссе и часть Молодогвардейской улицы. На участке Истринской улицы от дома 8, корпуса 1 до дома 10, корпуса 1 ограничат движение по одной полосе, при этом для удобство проезда сделают временные расширения дороги.

Также частично ограничат движение по одной полосе на дублере Рублевского шоссе возле дома 10, корпуса 1, а также на одной полосе в районе дома 4, корпуса 1 на Молодогвардейской улице. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

В центре столицы также занимаются прокладкой инженерных сетей. С 1 по 25 декабря на участке 2-го переулка Тружеников от Саввинского переулка до дома 4/19, строения 2 ограничат движение по одной полосе. А с 1 по 7 декабря аналогичные ограничения ожидаются в Большом Саввинском переулке от 2-го переулка Тружеников. На данных участках также временно ликвидируют парковочные места.

Фото: transport.mos.ru

До 20 декабря ограничили движение на улице Сергия Радонежского. Здесь рабочие восстанавливают инженерные сети и займут поэтапно до двух полос.

Фото: transport.mos.ru

А до 25 декабря ограничен проезд на улице Усиевича от дома 5 до улицы Черняховского. Здесь перекрыта одна полоса и также идут восстановительные работы инженерных сетей города.

Фото: transport.mos.ru

На участке 2-го Казачьего переулка ограничили движение транспорта с 30 ноября по 3 декабря в связи с проведением инженерных работ. Ограничения будут действовать в районе пересечения с 1-м Казачьим переулком. Рабочие будут поэтапно занимать одну полосу движения. А на самом 1-м Казачьем переулке действуют аналогичные ограничения от улицы Большая Полянка до дома 4 – по 20 декабря.