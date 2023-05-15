Путь к "Тройке": как система оплаты московского метро стала одной из лучших в мире

15 мая Московскому метрополитену исполняется 88 лет: первых пассажиров он принял весной 1935 года. За это время система оплаты менялась не раз, пройдя путь от жетонов до карт "Тройка" в разном дизайне. Москва 24 показывает, как пассажиры оплачивали вход в метро в разные эпохи.



"Пятачки" и персональные абонементы

15 мая 1935 года в Москве открыли первую очередь метро на участках от станции "Сокольники" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного ряда" до станции "Смоленская" общей протяженностью 11,2 километра.

Изначально планировалось, что билеты на проезд будут делать из картона. Специально для этого даже разработали шесть разных вариантов дизайна, в том числе "пригласительный" на одну поездку.



Параллельно с этим инженеры работали над турникетами, которые должны были принимать жетоны. Но здесь все пошло не по плану уже во время испытаний: жетоны то и дело застревали, а у турникетов создавались очереди.



В итоге с 15 мая 1935 года пассажиры проходили в метро по картонным билетам двух типов – розовым и желтым. Первые приобретали те, кому нужно было ехать от "Сокольников", вторые – к "Сокольникам". А вместо турникетов москвичей встречали контролеры.



Купить билет можно было в том числе в автоматической кассе, которая работала по принципу киноленты (передовая на тот момент разработка, превосходящая мировые аналоги).

Спустя четыре года в Москве впервые сделали билет "Единый", по которому можно было проехать сразу на нескольких видах транспорта. Начали внедрять и абонементы, которые со временем стали персональными: на каждый из них вклеивали фотографию владельца. Новинки пришлись пассажирам по душе, ведь больше не нужно было покупать билеты на разные виды транспорта и постоянно приобретать разовые проездные.



Но со временем бумагу сменил металл. В конце 1950-х годов начали появляться первые турникеты, в 1961-м их установили на всех станциях. Тогда же в историю ушли контролеры, стоявшие в шеренгу перед входом в метро.



В отличие от первых разработок, эти турникеты работали отлично, а вместо жетонов пассажиры платили 5-копеечными монетами. Система прижилась на десятилетия, ее изменили лишь в начале 1990-х после того, как выросла цена на проезд. Вместо "пятачков" появились жетоны, от которых окончательно отказались в январе 1999 года.



В то же время в метро начали появляться первые магнитные билеты. В 1993-м их стали продавать в качестве эксперимента, а уже спустя три года – массово. "Пробивали" их через специальный валидатор, после чего на обратной стороне оставалась информация о сроке действия проездного, количестве поездок и дате прохода.



А в сентябре 1998 года в московском метро впервые начали продавать транспортные карты с чипом. После магнитных билетов это был шаг вперед, но у системы были свои очевидные недостатки. Например, появились трудности с записью длинных абонементов, из-за чего пассажирам приходилось проводить по полчаса в очереди за разовым проездным. Кроме того, не было выгодных абонементов на разные виды транспорта и билетов для тех, кто ездил на метро не слишком часто, – им приходилось идти в кассу, что раздувало очереди еще больше.



Нужно было придумать техническое решение, чтобы все эти моменты ушли в прошлое. И оно было найдено.

Карта "Тройка" во всей красе

Фото: Москва 24

Все вопросы сняла карта "Тройка", которую ввели в обращение 2 апреля 2013 года. Решение стало настоящей революцией в московском транспорте. Успех у "Тройки" был моментальный, в первую неделю было продано 200 тысяч карт, уже через 10 месяцев – 1 миллион, а за 10 лет – свыше 47 миллионов. По темпу роста популярности карта обогнала мировые аналоги.

Сейчас "Тройка" позволяет:

записывать на нее абонементы или оплачивать проезд с баланса билета "Кошелек"

оплачивать проезд во всем городском транспорте, включая МЦК, МЦД, электрички и аэроэкспрессы

управлять балансом онлайн

"Тройка" уже не только транспортная карта: с ее помощью можно приобрести билеты в Московский зоопарк и несколько музеев. Принимают "Тройку" на борту прогулочных теплоходов и на канатной дороге. Также карту можно привязать к сервису "Велобайк" и использовать ее вместо логина при аренде.

В этом году "Тройке" исполнилось 10 лет. За это время она стала основой билетной системы столицы, просто незаменимой для пассажиров Москвы и многих регионов страны. В 2020 и 2021 годах столичную билетную систему признали самой "умной" в мире на международных премиях. По количеству транзакций она сопоставима с российским банком из топ-5.

Сегодня "Тройка" вышла далеко за пределы столицы и работает более чем в 25 регионах России. В 2022 году транспортная карта полностью перешла на российские чипы, сохранив свой функционал. Еще в 2018-м метро и АО "Микрон" создали совместное предприятие ООО "МСП", которое и разработало российский чип. Благодаря современным технологиям, карта "Тройка" сама умеет рассчитывать более двух тысяч тарифных решений.

Кроме стандартного вида, к знаменательным датам выпускаются лимитированные карты с оригинальным дизайном. К примеру, в 2019 году пассажиры могли купить "Тройку" в честь 50-летия Чебурашки, выпущенную совместно с "Союзмультфильмом". Тираж в 10 тысяч экземпляров разошелся в считаные мгновения.



Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В начале марта 2023 года лимитированные "Тройки" вышли к полному запуску Большой кольцевой линии. Их выпустили тиражом девять тысяч экземпляров, а продавались они в кассах на новых станциях БКЛ.



Фото: пресс-служба Московского метрополитена

При этом проездные продаются не только в виде пластиковой карты: "Тройки" также выпускают в виде колец, наклеек и вкладышей, разноцветных браслетов и брелоков. Для последней версии, к слову, тоже разрабатывают оригинальный дизайн. Например, в апреле появилась коллекция с изображением животных из Красной книги России.



Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Кроме того, можно сделать карту "Тройка" с индивидуальным дизайном, фотографией и ФИО будущего владельца. Заказать ее можно на сайте mosmetroshop.ru, она будет готова через 15 рабочих дней.

