Авиакомпания "Победа" может запустить рейсы из Домодедово

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Лоукост-авиакомпания "Победа" в рамках расширения маршрутной сети планирует открыть дополнительные рейсы из столичного аэропорта "Домодедово", сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в "Аэрофлоте". В настоящее время авиакомпания базируется в аэропорту "Внуково".

"У авиакомпании "Победа" есть планы по дальнейшему расширения сети, куда входят открытие дополнительных рейсов из "Домодедово". В связи с этим проводится тендер", - заявил агентству источник.

На прошлой неделе ООО "Бюджетный перевозчик" (юрлицо "Победы") разместило информацию о необходимости закупки линейного технического обслуживания самолетов Boeing-737-800 в аэропорту "Домодедово". Срок договора составляет два года, планируется обслуживание восьми воздушных судов.

В пресс-службе аэропорта "Домодедово" M24.ru заявили, что "говорить о возможности открытия рейсов авиакомпании "Победа" из аэропорта Домодедово пока преждевременно", однако этот вопрос находится в стадии обсуждения. Представитель лоукостера от комментариев отказался.

Напомним, лоукостер "Победа", являющийся дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот", открыл полеты 1 декабря 2014 года. Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" - "Добролет" - прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.

30 декабря 2014 года "Победа" получила сертификат на право выполнения регулярных рейсов. Компания располагает восемью самолетами Boeing 737-800. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень, Екатеринбург и Уфу. Стоимость билета в один конец без учета сборов стартует от 999 рублей.

В феврале 2015 года перевозчик планирует запустить дополнительные рейсы из Москвы в Тюмень и Екатеринбург. В настоящее время в Екатеринбург ежедневно летают два рейса, в феврале их станет три. В Тюмень ежедневно летает один рейс, а будет два.

Ожидается, что к 2018 году маршрутная сеть "Победы" будет насчитывать более 45 внутрироссийских и международных направлений.