Московские полицейские обнаружили магазин с контрафактным товаром

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские Северного административного округа обнаружили точку продажи контрафактной продукции с лейблами известных марок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Товары из кожи продавались в торговом центре, расположенном на Ленинградском шоссе. Оперативники изъяли товар, некоторым торговым маркам причинен ущерб на сумму более полутора миллионов рублей.

С 22 по 24 октября в Москве пройдет первый международный форум "Антиконтрафакт-2012", организатором которого выступает Минпромторг. В нем примут участие представители министерств, ведомств, общественных организаций, юристы и экономисты.

