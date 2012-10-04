Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2012, 16:25

Экономика

Московские полицейские обнаружили магазин с контрафактным товаром

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские Северного административного округа обнаружили точку продажи контрафактной продукции с лейблами известных марок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Товары из кожи продавались в торговом центре, расположенном на Ленинградском шоссе. Оперативники изъяли товар, некоторым торговым маркам причинен ущерб на сумму более полутора миллионов рублей.

С 22 по 24 октября в Москве пройдет первый международный форум "Антиконтрафакт-2012", организатором которого выступает Минпромторг. В нем примут участие представители министерств, ведомств, общественных организаций, юристы и экономисты.

Ссылки по теме


торговля полиция контрафакты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика