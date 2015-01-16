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Жизнь в мире

16 января 2015, 16:35

Неизвестный захватил двоих заложников на почте под Парижем

теракты Франция Париж заложники жизнь в мире

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В почтовом отделении на западе Парижа неизвестный захватил двоих заложников, сообщает "Интерфакс".

Около 16.00 мужчина, вооруженный винтовкой и гранатами, сам вышел на связь с полицией и сообщил о захвате. Территория вокруг здания оцеплена.

При этом нападавший известен службам безопасности Франции, но его личность пока не раскрывается. Местные СМИ отмечают, что он эмоционально неуравновешен.

МИА "Россия сегодня" уточняет, что бойцы французского спецназа начали переговоры с захватчиком. В воздух поднят вертолет.

Отметим, что 2015 год для Франции начался с серии терактов: утром 7 января в редакцию сатирического журнала, который публиковал карикатуры на религиозные темы, ворвались вооруженные люди и открыли огонь. В результате стрельбы погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания и двое полицейских. Еще 11 человек получили ранения.

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Атаку на редакцию признали терактом, который радикально настроенные мусульмане совершили из-за публиковавшихся в журнале карикатур на пророка Мухаммеда.

Спустя два дня французский спецназ во время штурма уничтожил двух человек, захвативших заложника в городке Даммартен-ан-Гоэль к северо-востоку от Парижа. При этом удерживавшийся террористами заложник остался жив. Убитые - братья Куаши, которые 7 января открыли стрельбу в Сharlie Hebdo.

Одновременно со штурмом типографии в Даммартен-ан-Гоэле полиция Парижа провела штурм здания на востоке города в районе кошерного магазина у Венсенских ворот, где более четырех часов также удерживались заложники, там прогремели четыре взрыва. Преступник, требовавший свободы для братьев Куаши, был убит. Кроме того, погибли четверо заложников.

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