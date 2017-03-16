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16 марта 2017, 11:04

Культура

Неделя старинной оперы стартует в Театре Сац 16 марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Фестиваль "Неделя старинной оперы" стартует в Детском музыкальном театре им. Наталии Сац 16 марта. Об этом сообщается на сайте театре.

В программе фестиваля, приуроченного к Международному дню старинной музыки, – легендарные оперы Георга Фридриха Генделя, Кристофа Глюка и Клаудио Монтеверди в оригинальном сценическом воплощении.

Режиссер театра Георгий Исаакян, один из открывателей и пропагандистов опер Ренессанса и Барокко в России, представит в рамках "Недели старинной оперы" целый ряд аутентичных партитур.

Планируется и образовательная программа. Например, 18 и 19 марта можно будет посетить мастер-классы Эндрю Лоуренса-Кинга по барочной опере. Также 21 марта гости фестиваля смогут посетить открытую репетицию оперы Хуана Идальго де Поланко "Любовь убивает" по пьесе Педро Кальдерона.

Фестиваль продлится до 23 марта.

театр Детский музыкальный театр имени Натальи Сац Георгий Исаакян барочная музыка
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