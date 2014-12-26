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26 декабря 2014, 18:58

Путеводитель по елочным базарам появился на портале открытых данных

связь елочные базары портал открытых данных

Фото: M24.ru

На портале открытых данных правительства Москвы появился путеводитель по городским елочным базарам, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Найти ближайшую точку продажи новогодних елок можно на карте или в списке по административному округу, району или точному адресу. Всего в базе 242 объекта с указанием места размещения и графика работы.

Ранее на портале были размещены сезонные данные об объектах для зимнего отдыха, в том числе места для зимней рыбалки, зоны для активного отдыха и занятий зимними видами спорта, площадки для запуска фейерверков, рождественские ярмарки и многое другое.

Напомним, 20 декабря во всех округах столицы открылись елочные базары. Купить символ нового года можно будет вплоть до 31 декабря. Всего в городе работают 244 торговых точки с елками, из них на ярмарках выходного дня - 66, при стационарных предприятиях и рождественских ярмарках - 51 и в других местах - 117.

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Требования к елочным базарам такие же как и раньше: территория торговли должна иметь ограждение, освещение, красочное оформление, вывеску с информацией о торговой организации. Покупателям должен быть обеспечен свободный доступ к выбираемому товару.

Кроме того, при входе на площадку покупатель имеет право увидеть график ее работы, прайс-лист, книгу отзывов и предложений, кассовый аппарат, мерную линейку, упаковочный материал и средства пожаротушения.

Портал открытых данных

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются около 3 миллионов москвичей. На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

На портале представлены социальные учреждения (детсады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки и др.), график отключения воды, реестр камер дворового видеонаблюдения, список платных парковок, пункты сдачи крови и многое другое.

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