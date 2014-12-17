Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Портал открытых данных Москвы обновил дизайн и обзавелся новыми функциями.

На сайте появился сервис, который позволяет выбрать зимние развлечения из списка. Там можно найти необходимую площадку с информацией о режиме работы, наличии Wi-Fi и точках медицинского обслуживания.

Всего на портале открытых данных появились 12 зимних наборов данных с информацией о ледяных горках, лыжных базах, горнолыжных спусках, ледовых катках и других зимних развлечениях. Кроме того, появилась возможность сообщить об отсутствии объекта.



Фото: data.mos.ru

Как отметили в пресс-службе департамента информационных технологий, сервис позволяет найти данные по 21 столичной территории, а также по объектам, которые пользователь хотел бы найти в той или иной парковой зоне.

"При выборе сразу двух опций, например, "открытые ледовые катки" и "трассы для снегоходов и квадроциклов", сервис выдаст информацию, что сочетание таких услуг можно найти на территории Измайлово и Сокольников" - пояснил глава проекта "Открытые данные" Иван Фост.

Что такое портал data.mos.ru

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются около 3 миллионов москвичей. На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

На портале представлены социальные учреждения (детсады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки и др.), график отключения воды, реестр камер дворового видеонаблюдения, список платных парковок, пункты сдачи крови и многое другое.