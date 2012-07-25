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Происшествия

25 июля 2012, 06:56

Осужденный за нападение на журналистку вернется в Россию

суды нападение ФСИН

Петербургский предприниматель Сергей Виролайнен, осужденный за нападение в Москве на журналистку Russia Today, спустя несколько месяцев возвращается в Россию из Мексики для отбытия наказания.

В октябре 2010 года в московском кафе Виролайнен прострелил ногу журналистке Russia Today Наталье Архипцевой из травматического оружия. Суд приговорил его к году колонии-поселения и штрафу в триста тысяч рублей в пользу потерпевшей. Во время следствия предприниматель находился под подпиской о невыезде. Для отбытия наказания должен был самостоятельно явиться в петербургское УФСИН, чего не сделал.

Как рассказал РИА Новости бизнесмен, в Москве его несколько раз избили, после чего он принял решение отправиться на лечение за границу.

"В Мексике сначала все было хорошо, я прошел лечение, но потом меня ограбили, украли паспорт, деньги и золото", - поделился Виролайнен. Однако еще до ограбления он успел купить небольшую яхту, средства от продажи которой дали ему возможность добраться до Мехико из курортного города Плая-дель-Кармен, где он проживал.

При этом Виролайнен прекрасно понимает, что по прилету на родину он, скорее всего, будет сразу же задержан. По его словам, он "все осознал и готов понести наказание".

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