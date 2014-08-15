Националиста Марцинкевича приговорили к пяти годам колонии

Националист Максим Марцинкевич приговорен к пяти годам колонии

Националиста Максима Марцинкевича, более известного как "Тесак", приговорили к пяти годам колонии строгого режима, передает Агентство "Москва".

Ранее прокурор требовал для него именно такого наказания. Свою вину Тесак не признал. Кунцевский суд признал Марцинкевича виновным в разжигании национальной розни – он разместил на личной странице в одной из социальных сетей три ролика экстремистского содержания.

Под стражей Тесак находится с января 2014 года, и срок заключения будет исчисляться с этого момента.

Напомним, Максим Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Отметим, что Тесак уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости.