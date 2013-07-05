Виновной в ДТП на Ленинском признали погибшую Ольгу Александрину

Ольгу Александрину признали виновной в аварии на Ленинском проспекте

Гагаринский суд признал Ольгу Александрину, погибшую в ДТП на Ленинском проспекте, виновной в аварии. Ее посмертно обвинили в нарушении правил дорожного движения, а дело прекратили, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, в феврале 2010 года на Ленинском проспекте столкнулись служебный Mercedes "Лукойла" и Citroen с двумя женщинами-врачами. Медработницы погибли, а вице-президент нефтяной компании Анатолий Барков выжил.

Ранее обвинение также было предъявлено Александриной - в ГИБДД заявили, что авария произошла из-за того, что "Ситроен" выехал на встречную полосу. Дело было прекращено в связи со смертью женщины, однако ее родственники потребовали возобновить процесс.

Дело вызвало широкий общественный резонанс. В интернете появились десятки сообщений о том, что на встречную полосу выехал "Мерседес". Несколько известных деятелей культуры обратились с открытым письмом к Президенту России.