Более 2 миллионов жителей столицы приняли участие в субботниках

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 2 миллионов жителей столицы приняли участие в прошедших субботниках, сообщает сайт Информационного центра Правительства Москвы.

В ходе общественных мероприятий по уборке и благоустройству города было вывезено 2,6 миллиона кубометров мусора, посажено свыше 6 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников, приведено в порядок более 30 тысяч гектаров газонов и лужаек. В весенней уборке гражданам помогали 17 тысяч единиц специальной техники.

"Стоит отметить, что во время месячника по благоустройству отремонтировано около 15,3 тысячи цоколей зданий, промыто около 88,3 тысячи фасадов и цоколей, отремонтировано около 8,6 тысячи крылец и 7,4 тысячи лестниц, более 33,7 тысячи входных дверей, освещение более 10,4 тысячи подъездов, приведено в порядок почти 26,5 тысяч подвальных и чердачных помещений", - заявил сотрудник столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Кроме того, за прошедший месяц в городе отремонтировали 509 тысяч квадратных метров дорог и разметили более 6 тысяч пешеходных переходов.