Рособрнадзор запретил еще 4-м негосударственным вузам прием студентов

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В "черный список" Рособрнадзора попали еще четыре негосударственных вуза, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства во вторник.

Прием учащихся запрещен в двух вузах из Москвы и в двух региональных: Институт иностранных языков, Московский институт предпринимательства и права, а также Институт финансов и права и Институт теологии и международных отношений имени Маммадибира ар-Рочи в Дагестане.

Как уточнили в Рособрнадзоре, эти вузы не исполнили предписание ведомства, и в соответствии с законом "Об образовании в России" им запрещен прием абитуриентов на 1 курс в 2014 году.

Так, Институт иностранных языков не подтвердил приобретение материально-технического обеспечения, необходимого для оборудования учебного зала судебных заседаний и специализированной аудитории для проведения занятий по криминалистике.

К тому же институтом не подтверждено наличие учебно-методической документации по основным образовательным программам (филология и юриспруденция), а на официальном сайте института информация представлена не в полном объеме.

В Институт теологии и международных отношений доступ к электронной библиотечной системе оформлен только с 1 сентября 2014 года, библиотека не полностью укомплектована печатными изданиями, не устранены нарушения по выдаче документов при отчислении обучающихся.

В Московском институте предпринимательства и права не устранены нарушения правил в приеме абитуриентов и правил размещения на сайте необходимой информации для поступающих.

Институт финансов и права в Дагестане бесплатно не предоставляет медорганизации помещение, соответствующее требованиям для работы медиков. Также вуз не устранил нарушение правил оказания платных образовательных услуг и не представил документацию, соответствующую требованиям госстандартов.

Нескольким частным вузам запрещено принимать новых студентов

Напомним, на прошлой неделе подобный запрет коснулся 8 учебных заведений. В общей сложности на сегодняшний день Рособрнадзор запретил прием в 12 образовательных организаций.

В ведомстве добавили, что до конца этой недели данная мера будет применена еще к нескольким вузам.

