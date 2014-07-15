Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15 июля 2014, 11:45

Рособрнадзор запретил еще 4-м негосударственным вузам прием студентов

студенты образование вузы абитуриенты институты Рособрнадзор высшее образование Отзыв лицензий лишение статуса семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

В "черный список" Рособрнадзора попали еще четыре негосударственных вуза, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства во вторник.

Прием учащихся запрещен в двух вузах из Москвы и в двух региональных: Институт иностранных языков, Московский институт предпринимательства и права, а также Институт финансов и права и Институт теологии и международных отношений имени Маммадибира ар-Рочи в Дагестане.

Как уточнили в Рособрнадзоре, эти вузы не исполнили предписание ведомства, и в соответствии с законом "Об образовании в России" им запрещен прием абитуриентов на 1 курс в 2014 году.

Так, Институт иностранных языков не подтвердил приобретение материально-технического обеспечения, необходимого для оборудования учебного зала судебных заседаний и специализированной аудитории для проведения занятий по криминалистике.

Ссылки по теме

К тому же институтом не подтверждено наличие учебно-методической документации по основным образовательным программам (филология и юриспруденция), а на официальном сайте института информация представлена не в полном объеме.

В Институт теологии и международных отношений доступ к электронной библиотечной системе оформлен только с 1 сентября 2014 года, библиотека не полностью укомплектована печатными изданиями, не устранены нарушения по выдаче документов при отчислении обучающихся.

В Московском институте предпринимательства и права не устранены нарушения правил в приеме абитуриентов и правил размещения на сайте необходимой информации для поступающих.

Институт финансов и права в Дагестане бесплатно не предоставляет медорганизации помещение, соответствующее требованиям для работы медиков. Также вуз не устранил нарушение правил оказания платных образовательных услуг и не представил документацию, соответствующую требованиям госстандартов.

Нескольким частным вузам запрещено принимать новых студентов

Напомним, на прошлой неделе подобный запрет коснулся 8 учебных заведений. В общей сложности на сегодняшний день Рособрнадзор запретил прием в 12 образовательных организаций.

В ведомстве добавили, что до конца этой недели данная мера будет применена еще к нескольким вузам.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать