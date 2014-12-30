Рядом с Арбатом может появиться археологический парк

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В ходе реконструкции 37 квартала района Арбат на месте Крестовоздвиженского храма создадут археологический парк, сообщили M24.ru в пресс-службе Москоминвеста. Квартал 37 ограничен ул. Воздвиженка, Староваганьковским переулком, ул. Знаменка и Крестовоздвиженским переулком.

По словам пресс-службы, сохранившиеся части исторической постройки планируется заключить под стеклянные купола.

На месте Крестовоздвиженского храма, который практически полностью был уничтожен в 30-е гг. XX века и от которого на сегодняшний день сохранился только фрагмент стены, будет построен общественный объект площадью 2 200 кв. метров.

Кроме того, в рамках концепции развития квартала планируется провести реконструкцию и достроить жилые дома по адресам: ул. Воздвиженка, вл. 7/6, стр. 6 и Староваганьковский переулок, вл. 15, которые были построены еще в XIX веке.

Как говорится в сообщении пресс-службы, особенность этого места заключается в том, что оно находится в центральной части города в границах Бульварного кольца, в пешеходной доступности от Московского Кремля и улицы Старый Арбат. Поэтому эта территория - неотъемлемый элемент туристического маршрута столицы. Реализация проекта позволит привести в порядок квартал в историческом центре города, повысить связность районов, создать благоустроенное общественное пространство для отдыха и пешеходную зону.

Напомним, что в Москве также реконструируют здание гостиницы "Белград" по адресу: улица Смоленская, владение 8. Инвестор планирует надстроить два этажа и увеличить таким образом количество номеров.

Анатолий Федотов