Сколково может создать паевый фонд для постройки недвижимости

ИТАР-ТАСС

Для привлечения средств на строительство недвижимости инновационный центр Сколково может создать паевый фонд, куда будет внесена земля под будущим инноградом. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщили консультанты на рынке недвижимости, участвовавшие в подготовке предложений для Сколково. По словам одного из них, после завершения строительства этот фонд предполагается расформировать и создать рентный фонд, куда будет внесена уже построенная недвижимость. Вице-президент Сколково Александр Чернов подтвердил, что центр обсуждает любые варианты привлечения коллективных инвестиций, в том числе и создание фондов. Но он уточнил, что такие варианты находятся на ранней стадии оценки.

В свое время Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства выделил под строительство иннограда почти 380 га. По словам Александра Чернова, при создании Сколково в 2010 году было определено, что половина общего объема недвижимости, необходимого для инновационного центра, будет финансироваться за счет внешних инвестиций. Предполагается, что в Сколково будет построено 1,3 миллиона квадратных метров. А значит, с привлечением средств пайщиков можно построить 650 тысяч квадратных метров недвижимости, на которые может быть потрачено около 1 миллиарда рублей.

По словам одного из собеседников газеты, на первом этапе при поддержке пайщиков предполагается построить около 300 тысяч квадратных метров торговой и гостиничной недвижимости. Для этого потребуется привлечь от $450 миллионов, и в таком случае это будет крупнейший паевый фонд России. Инновационные объекты займут 315 тысяч квадратных метров, остальные метры предположительно займет жилье.

В настоящее время статус участника инновационного центра Сколково получили 169 высокотехнологичных компаний. Так, Microsoft договорилась о создании здесь своего центра разработок, Nokia — об открытии лаборатории Smart Lab. Свои исследовательские центры в "Сколково" готовы также открыть Siemens, IBM, Ericsson, Boeing и ряд других компаний. Главными партнерами Сколково сейчас являются ТНК-BP, Сбербанк и ЛУКОЙЛ.