Власти отменили строительство гостиницы из-за возражений москвичей

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Столичные власти отказались от строительства гостиницы на улице Забелина из-за возражений москвичей. На публичных слушаниях по проекту использования земельного участка площадью 0,2 га жители ЦАО высказались против возведения объекта, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ранее планировалось, что участок по адресу улица Забелина, владение 5, строение 1 будет реализован на аукционе. Победителю торгов, как ожидалось, предстояло построить на территории гостиницу.

Против возведения здания, между тем, высказались жители района, а также Совет депутатов МО Басманный. Градостроительно-земельная комиссия Москвы учла мнение москвичей и согласилась отменить торги. Теперь указанную территорию на улице Забелина планируется благоустроить и озеленить.