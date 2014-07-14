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14 июля 2014, 12:55

Семь промышленных зданий реконструируют в центре Москвы

строительство реконструкция Москомстройинвест завод проекты Градостроительно-земельная комиссия строительство и реконструкция

Фото: mos.ru

В центре Москвы планируется реконструировать семь промышленных зданий. При этом после реконструкции их функционал не изменится. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Здания расположены по адресу: улица Лесная, владение 28, строение 7, 8, 12, 17, 30; улица 1-я Миусская, владение 22, строение 2; улица Новослободская, владение 31 строение 3. Все объекты общей площадью более 4,4 тысяч квадратных метров принадлежат московскому "Тормозному заводу". Предполагается, что после реконструкции площадь объектов увеличится до 7,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, для предприятия обустроят парковку на 24 машино-места.

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Отметим, что участок находится на территории многофункциональной общественной зоны №19 района Тверской ЦАО и входит в зону реорганизации.

Всего на заседании градостроительно-земельной комиссии было рассмотрено 45 вопросов, из них 1 вопрос касался утверждения проекта планировки территории, 3 - утверждения границ зоны планируемого размещения объектов транспортно-пересадочных узлов, 4 - выставления земельных участков на торги, 15 - проектов ГПЗУ, 15 - реализации инвестиционных проектов.

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