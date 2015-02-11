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11 февраля, 11:50

Китайский деловой центр появится на северо-востоке столицы

строительство проекты Деловой центр Парк Хуамин

Фото: archsovet.msk.ru

На северо-востоке столицы началось строительство многофункционального китайского делового центра "Парк Хуамин", сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Концепция проекта включает в себя строительство трех высотных корпусов, объединенных единым четырехэтажным стилобатом с ландшафтным парком и подземной автостоянкой на 640 машино-мест.

Построить планируется 21-этажное офисное здание, 22-этажную гостиницу и 11-этажную башню с апартаментами. "Все эти сооружения объединят стилобатом, в котором будет главный вход в ландшафтный парк с буддийскими пагодами, который назвали "Китайский сад". Проект предполагает масштабные монолитные работы", - заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

По данным ведомства, строительство началось в январе 2015 года. За это время на объекте прошла одна проверка. Специалисты провели визуальный осмотр площадки и проверили наличие необходимой исполнительной документации.

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"Как предполагают городские власти, китайский деловой центр станет не только местом приема делегаций из Китая, но и площадкой для отдыха и спорта москвичей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что под строительство здания центра выделен участок недалеко от северной части Ботанического сада. Общая площадь застройки составляет 100 тысяч квадратных метров. Автором проекта является московский архитектор Владимир Плоткин.

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