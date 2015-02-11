Китайский деловой центр появится на северо-востоке столицы

Фото: archsovet.msk.ru
На северо-востоке столицы началось строительство многофункционального китайского делового центра "Парк Хуамин", сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Концепция проекта включает в себя строительство трех высотных корпусов, объединенных единым четырехэтажным стилобатом с ландшафтным парком и подземной автостоянкой на 640 машино-мест.
Построить планируется 21-этажное офисное здание, 22-этажную гостиницу и 11-этажную башню с апартаментами. "Все эти сооружения объединят стилобатом, в котором будет главный вход в ландшафтный парк с буддийскими пагодами, который назвали "Китайский сад". Проект предполагает масштабные монолитные работы", - заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко
По данным ведомства, строительство началось в январе 2015 года. За это время на объекте прошла одна проверка. Специалисты провели визуальный осмотр площадки и проверили наличие необходимой исполнительной документации.
Ссылки по теме
"Как предполагают городские власти, китайский деловой центр станет не только местом приема делегаций из Китая, но и площадкой для отдыха и спорта москвичей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что под строительство здания центра выделен участок недалеко от северной части Ботанического сада. Общая площадь застройки составляет 100 тысяч квадратных метров. Автором проекта является московский архитектор Владимир Плоткин.
Сайты по теме