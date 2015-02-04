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04 февраля 2015, 13:22

Многоквартирные дома в Говорове строили незаконно - Москомстройинвест

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Фото: M24.ru

Представители ООО "Аламеда Лимитед" собирали деньги дольщиков на возведение многоквартирных домов в деревне Говорово Новой Москвы без разрешения на строительство. Тем самым компания нарушала закон об участии в долевом строительстве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ранее префектура ТиНАО обратилась к комитету и полиции с просьбой проверить законность действий ООО "Аламеда Лимитед". Специалисты решили организовать "контрольную закупку" квартиры в строящемся доме в деревне Говорово.

Полицейские представились покупателями и договорились с сотрудниками компании о встрече. Во время передачи денег и подписания договора сотрудники полиции предъявили удостоверения.

Стражи порядка потребовали от представителей ООО "Аламеда Лимитед" показать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и разрешение на строительство. Именно эти документы дают компании право называться застройщиком, возводить тот или иной объект согласно проекту и законно привлекать деньги дольщиков на строительство.

Как не стать обманутым дольщиком


Однако этих документов у компании не оказалось. Представители "Аламеды" заявили, что документы находятся в стадии оформления.

Одновременно вторая группа полицейских обследовала офис компании на Бутырском Валу.

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Согласно найденным документам, ООО "Аламеда Лимитед" заключала с дольщиками предварительные договоры на покупку квартир, не предусмотренные законом.

Власти рассмотрят возможность привлечения компании к административной ответственности. Также Москомстройинвест проинформирует о нарушениях столичную прокуратуру.

Добавим, прежде чем покупать квартиру у застройщика нужно проверить, есть ли у компании разрешение на строительство. Полезно узнать и отзывы о компании: она должна иметь хорошую репутацию и опыт строительства домов в вашем регионе.

Подписывать договор долевого участия (ДДУ) можно только после консультации с юристом. Договор должен содержать определение объекта строительства, срок сдачи дома, цену квартиры и порядок оплаты, а также гарантийный срок. Необходимо помнить, что рекламные буклеты не являются документами.

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