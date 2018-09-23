Инструкция к спортзалу: с чего начать путь к красивому телу

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский поможет новичкам сориентироваться во всем многообразии фитнес-направлений.

Сентябрь – традиционный месяц, когда жители мегаполиса после летнего периода начинают активно посещать фитнес-клубы. Кто-то вернулся к занятиям после перерыва, а кто-то перешагнул порог заведения впервые. И действительно, в большинстве клубов яблоку негде упасть.

Ажиотаж – это хорошо, но еще лучше – это грамотный подход к тренировочному процессу. Точнее, осознание того, каких целей и задач хочет добиться тот или иной клиент.





Тренажерный зал

Это зона, которая встречается абсолютно в любом клубе. Даже в сверхсовременных и дорогих фитнес-клубах всегда есть старые добрые штанги и гантели. Почему? Да потому что именно "железо" является основой тренировок для тех, кто хочет качественно проработать свои мышцы, сделать их сильнее и больше. Соответственно, это зона, в первую очередь, ориентирована именно на тех, кто хочет изменить свою фигуру за счет увеличения мышечных объемов.

Но это не значит, что тренажерный зал подходит только для этих целей и задач. В хорошем клубе, помимо железа, представлен и ряд тренажеров, которые могут подойти людям, например, с определенными травмами (спины и так далее). И если перед вами стоит задача "закачать" поврежденную область или просто создать "мышечный" корсет, то без тренажерного зала вам не обойтись.

Более того, для девушек, которые в большинстве случаев боятся железа как огня, тренажерный зал также будет являться основой их тренировок: во-первых, потому что работа с небольшим отягощением поможет быстрее худеть, ведь тренировка мышц значительно увеличивает расход калорий, а во-вторых, именно с помощью таких занятий девушки не просто будут худеть, но и делать свою фигуру более подтянутой, эстетически правильной.

Кардиозона

Фото: depositphotos/ BrianAJackson

Представлена абсолютно в любом клубе. В хорошем заведении в ней можно встретить большой выбор кардиооборудования: беговые дорожки, эллиптические тренажеры, степперы, горизонтальные и вертикальные велотренажеры, гребные тренажеры... Но сначала нужно понять, зачем вообще нужна кардиозона.

С латинского "кардио" означает "сердце". Значит, основная задача кардиотренировок – это тренировка сердечно-сосудистой системы и улучшение здоровья. При правильно подобранной нагрузке и верно выбранном тренажере вы действительно делаете ваше сердце крепче, снижаете уровень холестерина в крови, повышаете общую выносливость, но самое главное – худеете, если у вас есть избыток массы тела. Ведь именно во время кардиотренировок наш организм сжигает подкожный жир.

А на каком тренажере заниматься максимально эффективно и безопасно? Здесь все зависит от ваших индивидуальных особенностей. Если у вас избыток массы тела – такой, что вам даже тяжело ходить пешком или подниматься по лестнице, у вас болят колени или варикозное расширение вен, то вам противопоказаны: беговая дорожка, степпер и гребной тренажер, а вот идеально подойдет велотренажер, причем его горизонтальный вариант.

Если у вас не так много лишнего веса, но побаливает спина, то отдайте предпочтение эллиптическому тренажеру, так как в нем нет так называемой "ударной" нагрузки на суставы и позвоночник.

Если же вы полностью здоровы и хотите получить максимальную нагрузку, то ваш выбор – беговая дорожка.

Бассейн

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Зона, из-за которой покупают клубную карту порядка 50 процентов всех клиентов. И не зря, ведь плавание является самым удобным, эффективным и безопасным видом тренировок для большинства людей, особенно во время беременности, при избытке веса, при различных травмах суставов и позвоночника, а также плавание очень подходит и для пожилых.

Помимо плавания, в воде проводят различные виды групповых программ, в частности, аквааэробику, которая идеально подходит людям с лишним весом или, например, женщинам, которые, как правило, стесняются ходить в кардиозону или в тренажерный зал (на групповом уроке в воде они чувствуют себя комфортно, а значит, и тренируются эффективно).

Но это не значит, что занятия в воде существуют в основном для женщин! Есть уроки, которые направлены и для сильной половины человечества, причем физически подготовленной. Например, аквабокс – направление, где вы отрабатываете удары по специальным "боксерским грушам" в воде. Такие занятия повышают координацию, выносливость и силу удара.

Групповые уроки

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Это большой пласт занятий, направленный на решение разных целей и задач: от снижения лишнего веса и улучшения здоровья до развития координации, силы, выносливости, гибкости и так далее. А более подробно о видах групповых уроков я расскажу в следующей статье.