Депутат Милонов назвал смену спортивного гражданства сыном Плющенко огромной ошибкой

Сын российского фигуриста Евгения Плющенко, 13-летний Александр, получил новое спортивное гражданство. Он сможет выступать за сборную Азербайджана в течение 5 лет. Ситуация вызвала большой резонанс: на нее отреагировали как в спортивном сообществе, так и в Сети, и в Госдуме. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я был и остаюсь русским"

21 мая стало известно, что сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, 13-летний Александр, сменил спортивное гражданство и будет выступать за команду Азербайджана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала юному спортсмену открепление. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Александр, более известный в Сети по прозвищу Гном Гномыч, сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Позже сам Евгений Плющенко подтвердил журналистам информацию, отметив, что сын получил спортивное гражданство сроком на 5 лет. Он также подчеркнул, что решение далось "очень непросто".





Евгений Плющенко фигурист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РФ Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии.

Затем на связь вышел и сам Александр. В интервью изданию "Спорт-Экспресс" Плющенко-младший выразил надежду, что ему удастся достойно "представлять наши две страны и прославлять академию папы".

"Я был и остаюсь русским. <...> Спорт нас всех объединяет. Мы вместе сейчас играем с ребятами из других стран в футбол, тренируемся, общаемся, кормим уток. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали. И не боялись. Верю, что Россия и Азербайджан будут мощно развивать зимние виды спорта. Самое главное, чтобы все дружили и все ограничения были сняты", – отметил Александр.

Ситуация со сменой спортивного гражданства Плющенко-младшим вызвала неоднозначную реакцию. В основном пользователи соцсетей раскритиковали решение родителей юного фигуриста, указав на диссонанс между патриотической риторикой Евгения в публичном пространстве и переводом сына под флаг другой страны. Ранее Плющенко сам выступал с критикой подобных решений. Например, в августе 2022-го в интервью "РБ Спорт" олимпийский чемпион заявил, что ни у кого из его учеников нет желания сменить спортивное гражданство, а если родители юных спортсменов и захотят – он станет их отговаривать.





Евгений Плющенко фигурист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РФ Я не могу им запретить менять гражданство, у меня почти все ученики несовершеннолетние. У них есть родители, вместе с которыми они будут принимать решение. Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников, если кто-то захочет поменять гражданство. По крайней мере, постараюсь отговорить. В любом случае на 99% никто из моих учеников не захочет этого делать.

В интервью порталу Metaratings.ru в октябре 2022-го фигурист также заявил, что "искренне не понимает", как можно дистанцироваться от действий своей страны ради возможности выступить на международной арене.



Евгений Плющенко фигурист, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта РФ Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы, от папы. А такие найдутся. Я плохо к этому отношусь.

В связи с этим новость о переходе Плющенко-младшего под флаг Азербайджана вызвала волну негатива в Сети.

"Это предательство чистой воды! <...> А если откровенно, то в Азербайджане Гном Гномыч будет соревноваться сам с собой, там нет конкуренции", "А что насчет принципов, Евгений?", "Евгений, объяснитесь. <...> А как же ваши пламенные речи?" – выразили мнения пользователи Сети.

Александр Плющенко тренируется в академии отца "Ангелы Плющенко", а также активно участвует в ледовых шоу. Он выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах. В 2025-м выиграл турниры в Наро-Фоминске и Красногорске, где был единственным участником. Однако на Мемориале Станислава Жука в феврале 2025-го – первенстве России среди мальчиков и девочек – Гном Гномыч занял лишь 18-е место.

К слову, отец и сын закрыли свои аккаунты в соцсетях после новостей о смене Александром спортивного гражданства.

Вместе с Плющенко-младшим был одобрен переход под флаг Азербайджана другой фигуристке из академии Плющенко, Веронике Жилиной.

"Я бы так не поступил"

На ситуацию отреагировали и в спортивном сообществе. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объяснила подобное решение высокой конкуренцией в России, передает РИА Новости.





Татьяна Тарасова заслуженный тренер СССР по фигурному катанию У него есть папа и мама. Они считают, что там он скорее поедет на юниорские чемпионаты. Там нет конкуренции. У нас очень большая конкуренция. И они думают о его жизни, не хотят потратить все свои силы зря.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с изданием отметил, что решение сменить спортивное гражданство также может быть связано с желанием попасть на Олимпийские игры.

"За кого хочет, за того и выступает. Это личная жизнь Гном Гномыча и его родителей. Если он хочет выступать за Азербайджан, я стремление понимаю: гарантированно попытаться быть представленным на Олимпийских играх. (Могут быть) какие-то бизнес-вопросы Евгения с Яной – Азербайджан страна небедная", – выразил мнение комментатор.

По мнению фигуристки и чемпионки мира Марии Бутырской, решение было поспешным, сообщает News.ru.

"Мне кажется, рановато он сменил гражданство. Можно было еще потерпеть, тем более в его возрасте. Пока ему рано ехать на Олимпийские игры. <...> Очень жаль. Мы все-таки привыкли, что Женя Плющенко – это Россия. Но каждый ищет свой карьерный путь", – отметила она.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил журналистам, что этот шаг может навредить репутации Евгения Плющенко.





Дмитрий Васильев двукратный олимпийский чемпион по биатлону Поскольку это сын Евгения Плющенко, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более что парень еще молодой, у него вся карьера впереди, если он, конечно, хочет серьезно заниматься фигурным катанием. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения. Я думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал поступок Плющенко, заявив, что Александра он обсуждать не будет, потому что он несовершеннолетний, и ответственность за этот шаг лежит на Евгении.

"Плющенко допустил огромную ошибку. <...> Все это время он так достойно держался. Чтобы вот так некрасиво закончить. Честно, это очень неприятно. Кстати, сына Плющенко у нас поддерживали и помогали. <...> Получается, для него какие-то профессиональные вещи дороже, чем страна. Слава Богу, что у нас огромное количество других спортсменов, которые так не поступают", – поделился мнением парламентарий с "Советским спортом".

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что это "право спортсмена" и, если бы Александр не был сыном Плющенко, ситуация не вызвала бы такой резонанс. Поэтому Евгению стоит быть готовым к критике и обвинениям в отсутствии патриотизма, подчеркнула она.