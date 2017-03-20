Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта 2017, 18:24

​Смотреть онлайн на m24.ru

"Москва онлайн" покажет танцевальный спектакль "Завод машин"

24 марта в Культурном центре ЗИЛ состоится танцевальный спектакль "Завод машин". Зрителей ждет погружение в ХХ век, в эпоху конструктивизма вместе с музыкантами ансамбля "Студия новой музыки". Артисты при помощи танцевальных движений расскажут, как строились в те годы отношения между людьми и машинами, как изобретения становились умнее день ото дня. Постановка позволит также ответить на главный вопрос: сбылись ли мечты наших прадедов о государстве, где человек и его детище живут в гармонии?

Над произведением работали:

  • композитор Андрей Кулигин;
  • хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев. При участии артистов "Балета Москва";
  • дирижер Филипп Чижевский;
  • художник-постановщик и художник по костюмам Сергей Илларионов;
  • художник по свету Любовь Свободова.

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 24 марта в 19:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

[URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Следим за самыми значимыми культурными событиями города и ведем трансляции из центра событий[/URLEXTERNAL]
Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
спектакли артисты Культурный центр ЗИЛ прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли театры смотреть онлайн на m24.ru

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика