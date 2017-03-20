"Москва онлайн" покажет танцевальный спектакль "Завод машин"

24 марта в Культурном центре ЗИЛ состоится танцевальный спектакль "Завод машин". Зрителей ждет погружение в ХХ век, в эпоху конструктивизма вместе с музыкантами ансамбля "Студия новой музыки". Артисты при помощи танцевальных движений расскажут, как строились в те годы отношения между людьми и машинами, как изобретения становились умнее день ото дня. Постановка позволит также ответить на главный вопрос: сбылись ли мечты наших прадедов о государстве, где человек и его детище живут в гармонии?

Над произведением работали:



композитор Андрей Кулигин;

хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев. При участии артистов "Балета Москва";

дирижер Филипп Чижевский;

художник-постановщик и художник по костюмам Сергей Илларионов;

художник по свету Любовь Свободова.

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