Потребители в России смогут узнать о происхождении мяса через смартфон

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские потребители смогут с августа 2014 года узнать о происхождении мяса, рыбы и молока по штрихкоду через смартфон, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на помощника руководителя Россельхознадзора Алексея Алексеенко.

Согласно новым правилам электронной сертификации, индивидуальный номер ветеринарного сертификата, выданный на каждую партию продукции, будет наноситься на упаковку в виде штрихкода, и потребитель сможет "прочитать" данные с помощью смартфона.

Электронный сертификат на продукцию будет доступен на сайте государственной информационной системы "Меркурий". Там можно будет узнать название предприятия, на котором была произведена продукция, параметры сырья и данные о передвижении продукции.

Отметим, что доступ в систему будет возможен только после регистрации на сайте с указанием паспортных данных.

Ранее Минздрав России заявлял о планах запустить приложение, с помощью которого покупатели смогут определять подлинность лекарств по штрихкоду. Приложение будет распознавать код, запрашивать данные о лекарстве в информационных системах Минздрава и Росздравнадзора и выдавать пациентам инструкции по применению.