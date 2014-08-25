Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

25 августа 2014, 14:38

Возбуждено дело по факту уничтожения в ВАО двух домов XIX века

следствие снос уголовные дела суды деревянные дома

Фото: M24.ru

Столичная полиция после прокурорской проверки возбудила уголовное дело по факту уничтожения двух деревянных домов XIX века постройки, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Два двухэтажных деревянных дома 1880-1890 годов находились на улице Шумкина. Как установила прокуратура, в период с апреля 2012 по июнь 2014 года здания были уничтожены, а на их месте возвели схожие по внешнему виду монолитные сооружения, обшитые тесом.

В отделе дознания столичной полиции возбудили дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", максимальное наказание по которой составляет штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ансамбль деревянных домов на улице Шумкина

В конце XIX века на улице Шумкина (тогда - Большой Проезжий переулок) архитектором Владимиром Рудановским был возведен ансамбль из трех деревянных домов, украшенных резьбой в русском стиле.

В 90-е годы XX века ансамбль был в запустении, причем одно здание успели снести. Позже два оставшихся дома отреставрировали, а самый примечательный из них – украшенный резьбой - даже получил награду "Золотое сечение" за лучшее восстановление деревянного памятника в стране.

При этом дома сдали в аренду коммерческой компании, которая планировала использовать их в административных целях.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать