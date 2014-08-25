Возбуждено дело по факту уничтожения в ВАО двух домов XIX века

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Столичная полиция после прокурорской проверки возбудила уголовное дело по факту уничтожения двух деревянных домов XIX века постройки, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Два двухэтажных деревянных дома 1880-1890 годов находились на улице Шумкина. Как установила прокуратура, в период с апреля 2012 по июнь 2014 года здания были уничтожены, а на их месте возвели схожие по внешнему виду монолитные сооружения, обшитые тесом.

В отделе дознания столичной полиции возбудили дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия", максимальное наказание по которой составляет штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.