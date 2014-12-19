Приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше" огласят 15 января 2015 года

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Замоскворецкий районный суд 15 января 2015 года огласит приговор Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше", сообщает Агентство "Москва".

В пятницу обвинение попросило суд признать виновными и приговорить Алексея Навального к десяти, а его брата Олега к восьми годам лишения свободы. Представитель обвинения отмечал, что считает вину подсудимых в инкриминируемых им преступлениях полностью доказанной. По ее словам, это подтверждается материалами дела, показаниями свидетелей и вещественными доказательствами.

Защита в свою очередь просила об оправдании по всем эпизодам. Представители компании "Ив Роше" в ходе прений отметили, что оставляют наказание на усмотрение суда и не имеют к подсудимым претензий.

"Мне просят 12 лет лишения свободы фактически — 10 лет колонии и два года ограничения свободы. Столько просят за двойное убийство", - сказал в своем последнем слове Алексей Навальный.

По версии следствия, компания братьев Навальных "Главподписка" выступала в качестве экспедиторского агентства и предоставляла посреднические услуги по доставке грузов для известной косметической фирмы "Ив Роше".

Обвинение считает, что "Главподписка" фактически действовала как подставное юридическое лицо, а братья Навальные похищали денежные средства, завышая реальную стоимость доставки переда заказчиком. Таким образом, считает следствие, обвиняемые похитили денежные средства ООО "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 миллиона рублей.

Кроме того, полагают следователи, еще около 4,4 миллиона рублей были похищены у Многопрофильной процессинговой компании. Похищенные деньги были легализованы путем перечисления по "фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам" ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению".

Согласно позиции защиты, "Ив Роше" могла отказаться от услуг "Главподписки" в любой момент, но компанию устраивало качество и цены, а потому договоры пролонгировались, так что никаких преступлений обвиняемые не совершали.

"Главподписка" была создана по инициативе Алексея Навального, придумавшего продавать подписку на печатную периодику через интернет, но позже отказавшегося от этой идеи и использовавшего данное юрлицо для работы в качестве посредника "Ив Роше Восток". "Главподписка" предоставила "Ив Роше" контрагента - компанию "Автосаго". Она с 2008 по 2012 год и перевозила косметику из Ярославля в Москву. Компания братьев Навальных в свою очередь получала проценты.

По словам стороны защиты, Олег Навальный действительно вкладывал деньги в ремонт одного из помещений "Кобяковской фабрики". Целью вклада был последующий выкуп помещения и переделка его под склад "Главподписки".