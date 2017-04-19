Тело пенсионерки три месяца пролежало в квартире на проспекте Мира

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Мертвую женщину обнаружили в квартире на проспекте Мира, сообщает Агентство "Москва".

В полицию поступило сообщение о затоплении квартиры в доме 26 на проспекте Мира. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли в ванной комнате тело 69-летней женщины с признаками разложения.

Как оказалось, пенсионерка умерла около трех месяцев назад, при этом внешних признаков насильственной смерти нет. Тело направили в морг, чтобы установить обстоятельства случившегося.

