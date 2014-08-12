Возбуждено дело о похищении на Украине российского фотокорреспондента

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения на востоке Украины фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, передает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия планируется установить место нахождения Стенина, а также найти тех, кто его похитил. Уже есть версия, что к захвату российского журналиста могут быть причастны бойцы Нацгвардии и силовые структуры Украины.

СК собирается направить запрос о правовой помощи к компетентным органам Украины. Виновным в преступлении по статье "Похищение человека" грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Андрей Стенин находился в командировке на Украине с 13 мая, он работал в Киеве, Луганске, Донецке, Мариуполе, Шахтерске, Славянске и других городах. Последний раз редакция получила его материал 5 августа, после чего журналист перестал выходить на связь.

Напомним, что в Москве уже прошла акция в поддержку пропавшего фотокорреспондента. Волонтеры раздавали листовки с фотоснимками авторства Андрея Стенина. Мероприятие состоялось в воскресенье на трех площадках - Пушкинской площади, у входа в парк имени Горького и на Зубовском бульваре. У здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре открылась фотоэкспозиция, на которой представлены работы Стенина. Коллеги фотографа также выложили на Youtube ролик с просьбой отпустить Стенина.

Отметим, что в ходе боевых действий 17 июня под Луганском погибли звукорежиссер ВГТРК Антон Волошин и спецкорреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк. Спустя две недели в Донецке попал под обстрел и погиб оператор Первого канала Анатолий Клян.