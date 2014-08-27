Нарушителей правил парковки отправят на принудительные работы

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Автомобилистов, вовремя не оплативших штрафы за парковку в запрещенных местах, будут приглашать в мировые суды. Как сообщила M24.ru пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), должникам может грозить дополнительное административное наказание, в том числе арест или принудительные работы.

Изменения в статью 20.25, позволяющие не только взыскивать с должников штрафы в двойном размере и отправлять их под арест, но и приговаривать к штрафным работам, внесена в кодекс об административных нарушениях еще в 2013 году. Однако на практике данная статья применялась редко, к тому же ее применение затрудняла необходимость найти должника и доставить его в суд. В ноябре прошлого года правительством Москвы была создана Московская административная дорожная инспекция - специальная структура, контролирующая парковку. Только за первый месяц работы МАДИ выписала около 40 тысяч постановлений о штрафах. С 1 июля 2014 года МАДИ начала применять к должникам дополнительные санкции: подавать в суд заявления о принудительном запрете на выезд за границу.

Теперь автомобилистов, имеющих задолженности по штрафам, будут приглашать в МАДИ по адресу Большой Палашевский переулок, дом 15. В инспекции должникам оформят протоколы по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом". Далее протоколы направят в мировой суд, а в суде в индивидуальном порядке выберут меры административного наказания.

Нарушителей могут приговорить к штрафу, вдвое превышающему сумму задолженности, обязательным работам до 50 часов или административному аресту на срок до пятнадцати суток. За уклонение от административного наказания также предусмотрена ответственность.

МАДИ сотрудничает с Федеральной службой судебных приставов, которая в настоящий момент уже направила для исполнения более ста тысяч постановлений. Чтобы не попасть в ряды должников, необходимо оплатить административный штраф в течение 60 суток со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа. Также в инспекции настоятельно рекомендуют при оплате штрафа требовать от сотрудников банков обязательного указания УИН (уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 знаков), а в назначении платежа указывать номер постановления. Это поспособствует корректному зачислению штрафа.